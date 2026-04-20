BIG DATA, IA ET SURVEILLANCE DE MASSE

20 avril 2026

Technodictature en vue ? Et Palantir publia son manifeste de la « République technologique » dans l’indifférence des Etats

Risque-t-on bientôt aux États-Unis de devoir prêter serment de protéger une entreprise en plus de l'Amérique ? Une compagnie privée peut-elle édicter une constitution ? C'est ce que semble penser et envisager Palantir, mastodonte américain de l'IA à usage militaire et de surveillance qui vient de publier sur X un manifeste très politique... Et fort peu démocratique. Coup marketing ou symbole inquiétant ? Décryptage.