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Une personne brandit une pancarte contre la société Palantir lors d'une manifestation le jour de la fête du travail aux Etats-Unis.
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BIG DATA, IA ET SURVEILLANCE DE MASSE

20 avril 2026

Technodictature en vue ? Et Palantir publia son manifeste de la « République technologique » dans l’indifférence des Etats

Risque-t-on bientôt aux États-Unis de devoir prêter serment de protéger une entreprise en plus de l'Amérique ? Une compagnie privée peut-elle édicter une constitution ? C'est ce que semble penser et envisager Palantir, mastodonte américain de l'IA à usage militaire et de surveillance qui vient de publier sur X un manifeste très politique... Et fort peu démocratique. Coup marketing ou symbole inquiétant ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Palantir , Intelligence Artificielle , Manifeste politique , projet anti-démocratique , techno-élitisme , cyberpunk , Constitution , entreprise , Etats-Unis

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Fabrice Epelboin

Fabrice Epelboin est enseignant à Sciences Po et cofondateur de Yogosha, une startup à la croisée de la sécurité informatique et de l'économie collaborative.

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