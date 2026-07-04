NOUVELLE LEGENDE
4 juillet 2026
Taylor Swift, la « petite sœur » de Bob Dylan ? Ce que la France n'a pas compris de la plus grande songwriteuse de sa génération
Vendredi, à New York, Taylor Swift, la chanteuse la plus riche de l’histoire, a épousé Travis Kelce, star du football américain. Au-delà des stades pleins à craquer, des albums pop et des paillettes, Daniel Ichbiah dresse un portrait plus nuancé de la super star, auteure-compositrice et véritable caméléon artistique.
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THEMATIQUESPeople
Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.
Il est l'auteur de nombreux best-sellers tels que La Saga des jeux vidéos, Les 4 vies de Steve Jobs, Rock Vibrations, Le Livre de la Bonne Humeur, Bill Gates et la saga de Microsoft, etc. Daniel Ichbiah a aussi écrit : Qui es-tu ChatGPT ?
Parmi les biographies musicales écrites par l’auteur figurent celles du groupe Téléphone, de Michael Jackson, des Beatles, d’Elvis Presley, de Madonna (il a également publié Les chansons de Madonna), des Rolling Stones, etc.
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Daniel Ichbiah est écrivain et journaliste, spécialisé dans les jeux vidéo, les nouvelles technologiques, la musique et la production musicale.
Il est l'auteur de nombreux best-sellers tels que La Saga des jeux vidéos, Les 4 vies de Steve Jobs, Rock Vibrations, Le Livre de la Bonne Humeur, Bill Gates et la saga de Microsoft, etc. Daniel Ichbiah a aussi écrit : Qui es-tu ChatGPT ?
Parmi les biographies musicales écrites par l’auteur figurent celles du groupe Téléphone, de Michael Jackson, des Beatles, d’Elvis Presley, de Madonna (il a également publié Les chansons de Madonna), des Rolling Stones, etc.