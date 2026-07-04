NOUVELLE LEGENDE

Taylor Swift, la « petite sœur » de Bob Dylan ? Ce que la France n'a pas compris de la plus grande songwriteuse de sa génération

Vendredi, à New York, Taylor Swift, la chanteuse la plus riche de l’histoire, a épousé Travis Kelce, star du football américain. Au-delà des stades pleins à craquer, des albums pop et des paillettes, Daniel Ichbiah dresse un portrait plus nuancé de la super star, auteure-compositrice et véritable caméléon artistique.