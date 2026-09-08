MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

Taxer l’épargne salariale ? Le symptôme d’une France en quête désespérée de recettes

Alors que les documents préparatoires au budget 2027 évoquaient une hausse des prélèvements sur l’épargne salariale pour dégager un milliard d’euros, le gouvernement a finalement reculé. Pourtant, le simple fait que cette piste ait été envisagée révèle une tentation récurrente : face à des déficits persistants, l’État cherche à puiser dans les assiettes encore épargnées par le fisc. Mais taxer l’épargne, qu’elle soit salariale, patrimoniale ou financière, pose un dilemme bien plus large : celui de la cohérence économique et de la crédibilité de la politique fiscale française