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MODELE SOCIAL, CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE

8 septembre 2026

Taxer l’épargne salariale ? Le symptôme d’une France en quête désespérée de recettes

Alors que les documents préparatoires au budget 2027 évoquaient une hausse des prélèvements sur l’épargne salariale pour dégager un milliard d’euros, le gouvernement a finalement reculé. Pourtant, le simple fait que cette piste ait été envisagée révèle une tentation récurrente : face à des déficits persistants, l’État cherche à puiser dans les assiettes encore épargnées par le fisc. Mais taxer l’épargne, qu’elle soit salariale, patrimoniale ou financière, pose un dilemme bien plus large : celui de la cohérence économique et de la crédibilité de la politique fiscale française

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MOTS-CLES

finance , France , État , Budget , épargne , salaire , Economie

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe Daunique

Christophe Daunique est consultant en stratégie et transformation, spécialisé dans le secteur public. Il publie régulièrement des articles sur son blog personnel (https://lecahierdauniquien.substack.com/).