CORDONS INSALUBRES
8 septembre 2026
Syndrome AfD : mais comment l’Europe de l’Ouest est-elle devenue (largement) ingouvernable ?
Des constitutions différentes, des modes de scrutin opposés, un même malaise : l’alternance change les gouvernants sans convaincre qu’elle peut encore changer les politiques. Entre les garde-fous devenus verrous et les électeurs rétifs au prix du changement, les partis de gouvernement laissent aux partis de rupture le monopole de la promesse démocratique.
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THEMATIQUESAllemagne
Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.
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