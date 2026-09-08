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CORDONS INSALUBRES

8 septembre 2026

Syndrome AfD : mais comment l’Europe de l’Ouest est-elle devenue (largement) ingouvernable ?

Des constitutions différentes, des modes de scrutin opposés, un même malaise : l’alternance change les gouvernants sans convaincre qu’elle peut encore changer les politiques. Entre les garde-fous devenus verrous et les électeurs rétifs au prix du changement, les partis de gouvernement laissent aux partis de rupture le monopole de la promesse démocratique.

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MOTS-CLES

Saxe-Anhalt , Allemagne , Politique , Constitution européenne

THEMATIQUES

Allemagne
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.