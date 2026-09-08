CORDONS INSALUBRES

Syndrome AfD : mais comment l’Europe de l’Ouest est-elle devenue (largement) ingouvernable ?

Des constitutions différentes, des modes de scrutin opposés, un même malaise : l’alternance change les gouvernants sans convaincre qu’elle peut encore changer les politiques. Entre les garde-fous devenus verrous et les électeurs rétifs au prix du changement, les partis de gouvernement laissent aux partis de rupture le monopole de la promesse démocratique.