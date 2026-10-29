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Blurred background"Symphonies 1&2, Le Fleuve Rouge, Les Tziganes. Orchestre National de France Christian Macelaru"
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ATLANTI-CULTURE

29 octobre 2026

"Symphonies 1&2, Le Fleuve Rouge, Les Tziganes. Orchestre National de France Christian Macelaru"

Redécouverte d’une compositrice, Grand Prix de Rome en 1929 De : Elsa Barraine Warner Classics Parution en février 2026 CD 21 €

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MOTS-CLES

Orchestre National de France , Christian Macelaru , Elsa Barraine , musique

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Henri Nicolas pour Culture-Tops

Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).