ATLANTI-CULTURE
29 octobre 2026
"Symphonies 1&2, Le Fleuve Rouge, Les Tziganes. Orchestre National de France Christian Macelaru"
Redécouverte d’une compositrice, Grand Prix de Rome en 1929 De : Elsa Barraine Warner Classics Parution en février 2026 CD 21 €
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
A PROPOS DES AUTEURS
Henri Nicolas est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).