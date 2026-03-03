POLITIQUE
Un dermatologue examine des grains de beauté chez un patient, à Quimper, dans l’ouest de la France. (Image d'illustration)
LUTTE CONTRE LE CANCER

3 mars 2026

Surdiagnostic ? Pourquoi le dépistage massif de cancers ne signifie pas que des vies seront systématiquement sauvées

La détection précoce du cancer est célébrée comme une victoire médicale, mais elle n’est pas toujours synonyme de vies sauvées. Des experts alertent sur le « surdiagnostic » : identifier des tumeurs qui n’auraient jamais menacé la santé des patients, parfois au prix de traitements lourds et inutiles.

Ahmed Elbediwy Go to Ahmed Elbediwy page et Nadine Wehida Go to Nadine Wehida page

3 min de lecture

MOTS-CLES

cancer , Surdiagnostic , prévention , dépistage , Santé

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
Ahmed Elbediwy image
Ahmed Elbediwy
Professeur

Maître de conférences en biologie du cancer et biochimie clinique, Université de Kingston

Nadine Wehida image
Nadine Wehida
Professeure

Maître de conférences en génétique et biologie moléculaire, Université de Kingston