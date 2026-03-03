LUTTE CONTRE LE CANCER

3 mars 2026

Surdiagnostic ? Pourquoi le dépistage massif de cancers ne signifie pas que des vies seront systématiquement sauvées

La détection précoce du cancer est célébrée comme une victoire médicale, mais elle n’est pas toujours synonyme de vies sauvées. Des experts alertent sur le « surdiagnostic » : identifier des tumeurs qui n’auraient jamais menacé la santé des patients, parfois au prix de traitements lourds et inutiles.