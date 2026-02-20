SCANDALE INVISIBLE
20 février 2026
Surcotisations retraite des fonctionnaires : la folle fuite en avant de l’Etat employeur
Derrière les lignes techniques des fiches de paie et les mécanismes budgétaires complexes, la question des surcotisations retraite des fonctionnaires révèle un déséquilibre profond et largement invisible mais potentiellement explosif. Décryptage.
Stéphane Vojetta est député de la cinquième circonscription des Français de l’étranger et apparenté au groupe Ensemble pour la République.
Gabriel Lattanzio est professeur agrégé de Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
