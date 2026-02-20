SCANDALE INVISIBLE

20 février 2026

Surcotisations retraite des fonctionnaires : la folle fuite en avant de l’Etat employeur

Derrière les lignes techniques des fiches de paie et les mécanismes budgétaires complexes, la question des surcotisations retraite des fonctionnaires révèle un déséquilibre profond et largement invisible mais potentiellement explosif. Décryptage.