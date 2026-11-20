ATLANTI-CULTURE
20 novembre 2026
"Sur tes traces" : un suspens indéchiffrable et un excellent duo d’acteurs
Mini-Série TV américaine, Netflix juin 2026 Une saison de 8 épisodes, d’environ 45 mn Supervision Robert Hull en collaboration avec l’écrivain Harlan Coben Coproduction Netflix et StoryMath
2 min de lecture
Thème
Il y a cinq an, David a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son fils. S’il n’a cessé de clamer son innocence, il purge sa peine alors que sa belle-sœur, journaliste d’investigation, vient lui montrer une photo récente sur laquelle apparaît fortuitement un enfant qui ressemble à s’y méprendre à son fils. Alors qu’autour de lui prisonniers et gardiens se montrent de plus en plus agressifs, il arrive à s’évader afin de tenter de prouver son innocence, et par-dessus tout, son fils ! De troublants indices en fausses pistes, entre alliés et adversaires, policiers et amis douteux, la quête de la vérité va être aussi compliquée que pleine de rebondissements.
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MOTS-CLESNetflix , série , Sur tes traces
THEMATIQUESCulture
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Bertrand Devevey est chroniqueur pour Culture-Tops.
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