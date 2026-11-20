Thème

Il y a cinq an, David a été condamné à perpétuité pour le meurtre de son fils. S’il n’a cessé de clamer son innocence, il purge sa peine alors que sa belle-sœur, journaliste d’investigation, vient lui montrer une photo récente sur laquelle apparaît fortuitement un enfant qui ressemble à s’y méprendre à son fils. Alors qu’autour de lui prisonniers et gardiens se montrent de plus en plus agressifs, il arrive à s’évader afin de tenter de prouver son innocence, et par-dessus tout, son fils ! De troublants indices en fausses pistes, entre alliés et adversaires, policiers et amis douteux, la quête de la vérité va être aussi compliquée que pleine de rebondissements.