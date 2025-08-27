Interstellaire

Supernovae SN 2021yfj : une explosion stellaire jamais observée auparavant soulève de nouvelles questions sur la nature de ces gigantesques événements

En 2021, l’explosion SN2021yfj a révélé un phénomène inédit : la présence d’éléments lourds comme le silicium et le soufre dès les premières phases de la supernova. Une découverte qui remet en question la théorie classique de l’évolution des étoiles massives et ouvre de nouvelles pistes sur la formation des couches internes.