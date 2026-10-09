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Blurred backgroundCette image montre l'écart de température de surface de la mer relevé par satellite pour le mois d'octobre 2015 ; les zones aux teintes orangées et rouges correspondent à des températures supérieures à la normale et témoignent de la présence d'El Niño.
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MONSTRE CLIMATIQUE

9 octobre 2026

Super El Niño : et la carte des océans devint rouge sur toute la planète…

La superposition du réchauffement climatique global et d'un phénomène Super El Niño explique la teinte rouge vif des prévisions météorologiques mondiales. L'élévation sans précédent de la température des océans préfigure un hiver particulièrement doux et fortement instable, caractérisé par des précipitations abondantes et un risque accru de pluies intenses.

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MOTS-CLES

El Niño , océans , réchauffement climatique , Pacifique , prévisions saisonnières , climat

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Fettweis
Professeur

Xavier Fettweis est professeur de climatologie et vice-doyen à l'université de Liège, en Belgique.