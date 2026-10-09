MONSTRE CLIMATIQUE

Super El Niño : et la carte des océans devint rouge sur toute la planète…

La superposition du réchauffement climatique global et d'un phénomène Super El Niño explique la teinte rouge vif des prévisions météorologiques mondiales. L'élévation sans précédent de la température des océans préfigure un hiver particulièrement doux et fortement instable, caractérisé par des précipitations abondantes et un risque accru de pluies intenses.