Suicide des hommes : l’angle mort de notre vision des inégalités de genre

Chargé de recherche au CNRS (INSHS, Section 35).

Habilité à diriger des recherches (HDR).

Membre du conseil de laboratoire du CERMES3.

Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé.

Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.

Chargé de cours à l’Université Paris V Paris Descartes, à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis.