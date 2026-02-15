POLITIQUE
Un homme patiente dans une salle d'attente pour une consultation en psychiatrie (image d'illustration).
TENDANCES SUICIDAIRES

15 février 2026

Suicide des hommes : l’angle mort de notre vision des inégalités de genre

Selon la dernière étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le suicide demeure trois fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes en France. Un écart massif et constant dans le temps, qui interroge à la fois les vulnérabilités psychiques, les normes sociales masculines et les angles morts des politiques publiques.

Photo of Xavier Briffault
Xavier Briffault Go to Xavier Briffault page

Xavier Briffault image
Xavier Briffault

Chargé de recherche au CNRS (INSHSSection 35).
Habilité à diriger des recherches (HDR).

Membre du conseil de laboratoire du CERMES3.
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé.
Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.

Chargé de cours à l’Université Paris V Paris Descartes, à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis. 

