TENDANCES SUICIDAIRES
15 février 2026
Suicide des hommes : l’angle mort de notre vision des inégalités de genre
Selon la dernière étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), le suicide demeure trois fois plus fréquent chez les hommes que chez les femmes en France. Un écart massif et constant dans le temps, qui interroge à la fois les vulnérabilités psychiques, les normes sociales masculines et les angles morts des politiques publiques.
4 min de lecture
Chargé de recherche au CNRS (INSHS, Section 35).
Habilité à diriger des recherches (HDR).
Membre du conseil de laboratoire du CERMES3.
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé.
Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.
Chargé de cours à l’Université Paris V Paris Descartes, à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis.
Populaires
Chargé de recherche au CNRS (INSHS, Section 35).
Habilité à diriger des recherches (HDR).
Membre du conseil de laboratoire du CERMES3.
Membre du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP), Commission Spécialisée Prévention, Education et Promotion de la Santé.
Expert auprès de la HAS, de l’Agence de la Biomédecine, de la MILDT, de l’ANR, d’Universcience.
Chargé de cours à l’Université Paris V Paris Descartes, à l’Université Paris VIII Vincennes-Saint Denis.