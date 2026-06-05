ATLANTI-CULTURE
5 juin 2026
"Submersion" de Marc Dugain : un maître du roman historique et politique !
De : Marc Dugain Albin Michel parution en avril 2026 273 pages 21,90 €
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MOTS-CLESMarc Dugain , submersion , Albin-Michel
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).