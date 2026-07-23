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Blurred background"Submersion" de Marc Dugain : encore et encore…un maître du roman historique et politique !
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ATLANTI-CULTURE

23 juillet 2026

"Submersion" de Marc Dugain : encore et encore…un maître du roman historique et politique !

Albin Michel parution en avril 2026 273 pages 21,90 € Première publication le 5 juin 2026

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MOTS-CLES

Marc Dugain , submersion , roman , Albin Michel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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François Duffour pour Culture-Tops

François Duffour est chroniqueur pour Culture-Tops et avocat au Barreau de Paris.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).