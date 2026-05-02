CHAINE D'APPROVISIONNEMENT
2 mai 2026
Stop forcé en vue : l’IA face à un sérieux goulot d’étranglement
Derrière la promesse d’une intelligence artificielle en expansion continue, une contrainte plus discrète mais décisive s’impose : celle des infrastructures. Entre pénuries de composants, limites énergétiques et lenteur industrielle, la révolution de l’IA pourrait se heurter à un goulot d’étranglement majeur. Une recomposition du secteur se dessine, au profit des acteurs capables de sécuriser les ressources critiques.
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A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.
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Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.