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CHAINE D'APPROVISIONNEMENT

2 mai 2026

Stop forcé en vue : l’IA face à un sérieux goulot d’étranglement

Derrière la promesse d’une intelligence artificielle en expansion continue, une contrainte plus discrète mais décisive s’impose : celle des infrastructures. Entre pénuries de composants, limites énergétiques et lenteur industrielle, la révolution de l’IA pourrait se heurter à un goulot d’étranglement majeur. Une recomposition du secteur se dessine, au profit des acteurs capables de sécuriser les ressources critiques.

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MOTS-CLES

TurboQuant , Nvidia , Google , GAFAM , chatGPT , OpenAI , Gemini , mistral , Deepseek , Silicon Valley , nouvelles technologies , innovation , frein , production , matières premières , microprocesseurs , Intelligence Artificielle , IA , Grok

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Gaven

Frédéric Gaven est le fondateur du cabinet Nosphi Conseil, spécialisé en transformation digitale/IA.

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