Les symboles du bitcoin et du stablecoin Tether (USDT) sont exposés dans une boutique de cryptomonnaies à Hong Kong, le 29 juillet 2025.
MONNAIE DE L'AVENIR
5 décembre 2025
StableCoin 1 / Euro 0 ? Voilà pourquoi la crypto adossée au dollar est porteuse d’une révolution géo-économique à laquelle personne en Europe ne semble se préparer
La chute brutale du Bitcoin occupe les écrans, mais l’essentiel se joue ailleurs : dans l’ombre, les stablecoins adossés au dollar redessinent déjà la géoéconomie mondiale.
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Martin est CEO de RAID Square et président de la Ligue pour la sécurité du web 3 (LSW3)
