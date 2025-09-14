Atouts italiens

Stabilité politique, redressement économique : mais comment s’y prend Giorgia Meloni ?

Alors que la France traverse une crise politique profonde, l’Italie surprend par sa stabilité retrouvée et un redressement économique salué par les marchés. Comment Giorgia Meloni a-t-elle inversé l’image d’une Italie longtemps perçue comme ingouvernable ? Entre rigueur budgétaire, soutien au tissu entrepreneurial, et continuité avec l’héritage de Mario Draghi, la cheffe du gouvernement italien semble avoir enclenché un cercle vertueux.