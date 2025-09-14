Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Europeil y a 14 minutes
Giorgia Meloni s'adresse aux journalistes à la Villa Doria Pamphilj à Rome, le 20 juin 2025.
Giorgia Meloni s'adresse aux journalistes à la Villa Doria Pamphilj à Rome, le 20 juin 2025. © ALBERTO PIZZOLI / AFP
Atouts italiens

Stabilité politique, redressement économique : mais comment s’y prend Giorgia Meloni ?

Alors que la France traverse une crise politique profonde, l’Italie surprend par sa stabilité retrouvée et un redressement économique salué par les marchés. Comment Giorgia Meloni a-t-elle inversé l’image d’une Italie longtemps perçue comme ingouvernable ? Entre rigueur budgétaire, soutien au tissu entrepreneurial, et continuité avec l’héritage de Mario Draghi, la cheffe du gouvernement italien semble avoir enclenché un cercle vertueux.

avec Marie d'ArmagnacetEdoardo Secchi
author imageMarie d'Armagnac

Marie d'Armagnac est journaliste indépendante. Elle a notamment publié "Matteo Salvini, l'indiscipliné".

author imageEdoardo Secchi

Edoardo Secchi est Entrepreneur, investisseur, conseilleur économique. Président fondateur d’Italy-France Group, et fondateur du Club Italie-France.

