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BRUXELLES ET LE DESERT EUROPEEN

11 juin 2026

SpaceX le champion américain va entrer en bourse : et, nous, pourquoi nous n’avons pas de géant européen ?

Alors que SpaceX s'apprête à franchir une nouvelle étape de son ascension avec son entrée en Bourse, l'Europe peine toujours à faire émerger un champion capable de rivaliser dans le spatial. Le problème vient-il réellement d'un manque de financements ou révèle-t-il avant tout des choix industriels et stratégiques qui ont freiné l'innovation ?

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Space x , Bourse , Economie , Elon Musk , Wall Street , espace , europe

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A PROPOS DES AUTEURS
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Don Diego De La Vega

Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.

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