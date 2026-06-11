BRUXELLES ET LE DESERT EUROPEEN
11 juin 2026
SpaceX le champion américain va entrer en bourse : et, nous, pourquoi nous n’avons pas de géant européen ?
Alors que SpaceX s'apprête à franchir une nouvelle étape de son ascension avec son entrée en Bourse, l'Europe peine toujours à faire émerger un champion capable de rivaliser dans le spatial. Le problème vient-il réellement d'un manque de financements ou révèle-t-il avant tout des choix industriels et stratégiques qui ont freiné l'innovation ?
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.
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Don Diego De La Vega est universitaire, spécialiste de l'Union européenne et des questions économiques. Il écrit sous pseudonyme car il ne peut engager l’institution pour laquelle il travaille.