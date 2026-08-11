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Un employé de la société française de télécommunications SFR ouvre la porte d'un tunnel abritant des serveurs informatiques dans un centre de données.
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POINT DE VUE

11 août 2026

Souveraineté numérique : la confusion du lieu et du pouvoir

La France multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle et se félicite de voir des géants américains utiliser des infrastructures installées sur son sol. Mais peut-on parler de souveraineté lorsque les puces, les plateformes et une partie des technologies décisives restent contrôlées par des acteurs étrangers ?

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MOTS-CLES

innovation , investissements , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , France , Chine , mistral , OpenAI , Commission européenne , Nvidia , Microsoft , atouts , stratégie , semi-conducteurs , serveurs , data centers , Emmanuel Macron , vision stratégique , souveraineté numérique

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Dulin

Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.

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