POINT DE VUE
11 août 2026
Souveraineté numérique : la confusion du lieu et du pouvoir
La France multiplie les investissements dans l’intelligence artificielle et se félicite de voir des géants américains utiliser des infrastructures installées sur son sol. Mais peut-on parler de souveraineté lorsque les puces, les plateformes et une partie des technologies décisives restent contrôlées par des acteurs étrangers ?
6 min de lecture
MOTS-CLESinnovation , investissements , Intelligence Artificielle , nouvelles technologies , France , Chine , mistral , OpenAI , Commission européenne , Nvidia , Microsoft , atouts , stratégie , semi-conducteurs , serveurs , data centers , Emmanuel Macron , vision stratégique , souveraineté numérique
THEMATIQUESTech & IA
Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.
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Ancien officier pilote de chasse de l'Armée de l'air française (Jaguar, Mirage F1CR, OPEX), Frédéric Dulin est aujourd'hui Directeur Financier et Stratégique International d’une société de défense souveraine, et associé de TORUS AI, société d'IA appliquée à la défense et à l'aéronautique. Fort d'un parcours alliant prés de vingt ans d'opérations militaires, la logistique d'Airbus Helicopters et des responsabilités de dirigeant industriel dans plusieurs secteurs stratégiques, il offre une lecture singulière des conflits contemporains, de l'économie de guerre et des enjeux de souveraineté technologique et industrielle. Praticien autant qu'analyste, il intervient à l'interface du terrain opérationnel, de la géopolitique et de l'industrie de défense souveraine.