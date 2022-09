Souveraineté, économie, immigration : le Brexit a-t-il tenu ses promesses ? Des chercheurs ont la réponse

Le Brexit a-t-il tenu ses promesses ?

Une récente publication du Center for Economic and Policy Research (CEPR) a dévoilé les résultats de nouvelles recherches universitaires sur les impacts économiques du Brexit, en particulier sur le commerce et l'immigration.

Atlantico : Les Brexiters appelaient à voter en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pour retrouver sa souveraineté en matière de migration. Les observateurs pensaient que cela entraînerait une forte baisse des chiffres de l'immigration. L'objectif a-t-il été atteint ? Le nombre de migrants a-t-il diminué ?

Jonathan Portes : Le Royaume-Uni a retrouvé sa souveraineté en matière de migration, et la libre circulation a pris fin à la suite du Brexit. Cependant, de manière surprenante, la migration globale n'a pas diminué - au contraire, les migrants en provenance de l'UE ont été largement remplacés par des migrants en provenance de l'extérieur de l'UE.

Le Royaume-Uni est-il confronté au même type d'immigration ou les flux migratoires ont-ils changé ?

Bien que les chiffres globaux n'aient pas beaucoup changé, le type de flux migratoires a changé de manière assez spectaculaire - de l'UE vers les pays tiers, et au sein des secteurs : la migration est beaucoup plus faible pour les restaurants, les services alimentaires, l'agriculture, les hôtels, etc., et beaucoup plus élevée pour les travailleurs de la santé et des soins, et dans une certaine mesure pour les services informatiques et les services aux entreprises (professions mieux rémunérées).

De toute évidence, l'autre grand aspect du Brexit a trait à l'économie. Le Royaume-Uni a-t-il bénéficié économiquement du Brexit ? Les résultats sont-ils conformes aux prédictions ?

Non. Les résultats sont largement conformes aux prédictions du consensus : Le Brexit a réduit le commerce britannique et donc endommagé l'économie. Ce n'est pas une catastrophe et ce n'est pas le principal moteur de la crise actuelle (qui est similaire au Royaume-Uni à la zone euro) mais cela réduira la croissance à terme.

Avec quels pays le Royaume-Uni renforce-t-il ses liens économiques ?

Jusqu'à présent, les exportations britanniques ont chuté dans tous les domaines, tant vers les pays hors UE que vers les pays de l'UE. La migration en provenance de l'Inde et de certains autres pays (Nigeria, Pakistan) a augmenté, mais on ne sait pas encore si cela augmentera également le commerce.

En matière de commerce et de migrations, les accords entre le Royaume-Uni et la France ont-ils changé ?

La France est membre de l'UE, et le Royaume-Uni a quitté l'UE et le marché unique, donc bien sûr nous avons de nouvelles barrières au commerce et à la migration. Au-delà de cela, la relation plus large entre la France et le Royaume-Uni s'est également détériorée, et cela a réduit la coopération sur la question des réfugiés traversant la Manche, mais c'est un résultat indirect plutôt que direct du Brexit.

Globalement, diriez-vous que, selon les données, le Brexit a tenu ses principales promesses ?

Nous sommes souverains en matière de migration et de notre capacité à conclure des accords commerciaux avec le reste du monde, comme l'ont promis les partisans du Brexit. Mais les impacts économiques ont, dans l'ensemble, été significativement négatifs, comme le prévoyaient les économistes, notamment en ce qui concerne le commerce.La façon dont vous évaluez cet équilibre est subjective.

