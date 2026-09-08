FEU NOURRI

Soudan : l'embargo sur les armes ne couvre qu'une seule région, or la guerre ravage tout le pays

Depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, un nombre croissant d'enquêtes journalistiques, de données de suivi des vols et d'analyses en sources ouvertes ont mis en évidence un flux ininterrompu d'armes, de drones de combat et de combattants étrangers à destination de toutes les parties au conflit.