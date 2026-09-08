FEU NOURRI
8 septembre 2026
Soudan : l'embargo sur les armes ne couvre qu'une seule région, or la guerre ravage tout le pays
Depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, un nombre croissant d'enquêtes journalistiques, de données de suivi des vols et d'analyses en sources ouvertes ont mis en évidence un flux ininterrompu d'armes, de drones de combat et de combattants étrangers à destination de toutes les parties au conflit.
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THEMATIQUESInternational
Khalid Omer Yousif est est un dirigeant politique soudanais, ancien ministre des Affaires du Cabinet au sein du gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan (2019–2021) et une figure de proue de la coalition civile pro-démocratie.
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Khalid Omer Yousif est est un dirigeant politique soudanais, ancien ministre des Affaires du Cabinet au sein du gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan (2019–2021) et une figure de proue de la coalition civile pro-démocratie.