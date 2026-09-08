POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Conflit soudan
See image caption
See copyright

FEU NOURRI

8 septembre 2026

Soudan : l'embargo sur les armes ne couvre qu'une seule région, or la guerre ravage tout le pays

Depuis le déclenchement de la guerre au Soudan, un nombre croissant d'enquêtes journalistiques, de données de suivi des vols et d'analyses en sources ouvertes ont mis en évidence un flux ininterrompu d'armes, de drones de combat et de combattants étrangers à destination de toutes les parties au conflit.

Photo of Khalid Omer Yousif
Khalid Omer Yousif Go to Khalid Omer Yousif page

6 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

guerre , Soudan , USA , Guerre civile , international , Khalid Omer Yousif

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Khalid Omer Yousif image
Khalid Omer Yousif

Khalid Omer Yousif est est un dirigeant politique soudanais, ancien ministre des Affaires du Cabinet au sein du gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan (2019–2021) et une figure de proue de la coalition civile pro-démocratie.