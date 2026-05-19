CRISE DE PANIQUE

19 mai 2026

SOS Gramsci : l’extrême droite, fantasme d’une gauche en pleine panique à l’idée de perdre son hégémonie culturelle

Antonio Gramsci, marxiste italien emprisonné par Mussolini, théorise dans les années 1930 un concept qui va changer la politique occidentale : l'hégémonie culturelle. Son intuition est d'une clarté redoutable. Pour transformer durablement une société, la prise du pouvoir politique ne suffit pas. Il faut conquérir la culture, l'école, la presse, les arts, l'édition — tout ce que Gramsci appelle l'« appareil culturel » de la société civile. Une classe dominante n'est pas seulement celle qui contrôle l'État ou l'économie ; c'est celle dont la vision du monde devient l'évidence partagée, le sens commun, l'horizon naturel des esprits.