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L'écrivain et journaliste français Frédéric Martel s'exprime lors d'une conférence de presse le 20 février 2019, à Rome
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A DECOUVRIR

18 mai 2026

Frédéric Martel : “Ces ennemis de l’Occident qui financent LFI et autres partis amis”

Le livre Occident(s) de Frédéric Martel est le résultat d'un travail colossal : huit années d'enquête, 2 000 entretiens menés dans 52 pays, et une conviction forte. Son objectif était de démontrer que l'Occident, loin d'être une entité monolithique, est devenu le bouc émissaire universel des régimes autoritaires et des mouvements extrémistes.

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MOTS-CLES

Occidents , Frédéric Martel , LFI , la France insoumise , conflit israélo-palestinien , 7 octobre , islamisme

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Frédéric Martel

Chercheur et journaliste, Frédéric Martel anime l'émission Soft Power sur France Culture. Il est l'auteur des best-sellers Mainstream et Smart. Ces livres ont été traduits dans une vingtaine de pays et sont disponibles en poche (Champs-Flammarion).