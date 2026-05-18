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18 mai 2026

Frédéric Martel : “Ces ennemis de l’Occident qui financent LFI et autres partis amis”

Le livre Occident(s) de Frédéric Martel est le résultat d'un travail colossal : huit années d'enquête, 2 000 entretiens menés dans 52 pays, et une conviction forte. Son objectif était de démontrer que l'Occident, loin d'être une entité monolithique, est devenu le bouc émissaire universel des régimes autoritaires et des mouvements extrémistes.