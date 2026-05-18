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18 mai 2026
Frédéric Martel : “Ces ennemis de l’Occident qui financent LFI et autres partis amis”
Le livre Occident(s) de Frédéric Martel est le résultat d'un travail colossal : huit années d'enquête, 2 000 entretiens menés dans 52 pays, et une conviction forte. Son objectif était de démontrer que l'Occident, loin d'être une entité monolithique, est devenu le bouc émissaire universel des régimes autoritaires et des mouvements extrémistes.
11 min de lecture
MOTS-CLESOccidents , Frédéric Martel , LFI , la France insoumise , conflit israélo-palestinien , 7 octobre , islamisme
THEMATIQUESPolitique
Chercheur et journaliste, Frédéric Martel anime l'émission Soft Power sur France Culture. Il est l'auteur des best-sellers Mainstream et Smart. Ces livres ont été traduits dans une vingtaine de pays et sont disponibles en poche (Champs-Flammarion).
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Chercheur et journaliste, Frédéric Martel anime l'émission Soft Power sur France Culture. Il est l'auteur des best-sellers Mainstream et Smart. Ces livres ont été traduits dans une vingtaine de pays et sont disponibles en poche (Champs-Flammarion).