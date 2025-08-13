Discussions

Sommet Trump Poutine : les Européens au pied du mur peuvent-ils encore agir et peser sur le destin de l'Ukraine ?

Trump cherchera un accord net et immédiat, Poutine entretiendra le flou. Dans ce tête-à-tête, l’Europe et l’Ukraine pourraient être court-circuitées, jusqu’à une levée des sanctions exigée aux Européens sous menace de droits de douane. La réponse passe par une coalition Paris-Berlin-Londres-Varsovie affirmant qu’aucune paix ne se décide sans les Ukrainiens, un discours de vérité aux opinions et un sursaut stratégique malgré les lignes de fracture entre « Europes » divergentes.