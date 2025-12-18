©
Cette photographie montre la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française, dictionnaire officiel de la langue française à Paris, le 14 novembre 2024.
18 décembre 2025
Petit portrait de la France de 2025 à travers les mots retenus par le dictionnaire
À chaque nouvelle édition, les dictionnaires prétendent photographier l’état de la langue - et, en creux, celui de la société. Mais derrière l’entrée de mots comme « décolonialisme », « empouvoirement » ou « tiktokeur », ne se jouent-ils pas aussi des choix idéologiques et symboliques ?
Jean Szlamowicz, professeur des universités, auteur de Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques, Cerf, 2022, directeur de la collection « Le point sur les idées » aux éditions Intervalles.
