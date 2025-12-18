POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Cette photographie montre la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française, dictionnaire officiel de la langue française à Paris, le 14 novembre 2024.

©

Cette photographie montre la 9e édition du Dictionnaire de l'Académie française, dictionnaire officiel de la langue française à Paris, le 14 novembre 2024.

LANGUE FRANCAISE

18 décembre 2025

Petit portrait de la France de 2025 à travers les mots retenus par le dictionnaire

À chaque nouvelle édition, les dictionnaires prétendent photographier l’état de la langue - et, en creux, celui de la société. Mais derrière l’entrée de mots comme « décolonialisme », « empouvoirement » ou « tiktokeur », ne se jouent-ils pas aussi des choix idéologiques et symboliques ?

Photo of Jean Szlamowicz
Jean Szlamowicz Go to Jean Szlamowicz page

5 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Jean Szlamowicz image
Jean Szlamowicz

Jean Szlamowicz, professeur des universités, auteur de Les moutons de la pensée. Nouveaux conformismes idéologiques, Cerf, 2022, directeur de la collection « Le point sur les idées »  aux éditions Intervalles.

Populaires

1Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
2La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
3Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème
4Ces opérations d’espionnage qui se multiplient en France
5Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
6Commission sur l’entrisme islamiste : à la France insoumise, c’est journée portes ouvertes
7Coup de contagion ? Une série de prises de pouvoir en Afrique suggère que des imitateurs prennent note du succès des autres