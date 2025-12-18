LANGUE FRANCAISE

18 décembre 2025

Petit portrait de la France de 2025 à travers les mots retenus par le dictionnaire

À chaque nouvelle édition, les dictionnaires prétendent photographier l’état de la langue - et, en creux, celui de la société. Mais derrière l’entrée de mots comme « décolonialisme », « empouvoirement » ou « tiktokeur », ne se jouent-ils pas aussi des choix idéologiques et symboliques ?