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LOYAUTE OU VASSALITE

7 juillet 2026

Sommet l’OTAN : l’Europe des impuissants

Un nouveau sommet de l’OTAN à Ankara, c’est l’occasion renouvelée de montrer une Europe toujours plus vassalisée et pressée de montrer qu’elle a été une bonne élève – ou non – concernant l’augmentation attendue de son budget de défense. Mais derrière un réel empressement collectif à rectifier le tir, on voit surtout le traumatisme d'une Europe désemparée par le second manda pour le moins agressif de Donald Trump. Les Européens verraient ils arriver l'effritement de l'alliance ? Décryptage.

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MOTS-CLES

Sommet OTAN , europe , Etats-Unis , budgets de défense , Donald Trump , parts du PIB , alliance transatlantique , Russie , Chine , Turquie , Recep Tayyip Erdogan , ukraine

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Guillaume Lagane

Guillaume Lagane est spécialiste des questions de défense.

Il est également enseignants à Science-Po Paris. 

Il est l'auteur de Géopolitique de l'Europe : Crépuscule d'une puissance (PUF, 2025). Il est également l'auteur de Questions internationales en fiches (Ellipses, 2025 (cinquième édition)) et de Théories des relations internationales (Ellipses 2016).

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François Chauvancy

Général François Chauvancy, président de l'Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite (ANOCR) également consultant en géopolitique. Il est aussi l'auteur de « Blocus du Qatar : l’offensive manquée. Guerre de l’information, jeux d’influence, affrontement économique ».

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Florent Parmentier

Florent Parmentier est enseignant à Sciences Po et chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC. Il a récemment publié avec Cyrille Bret le livre "Géopolitique de l'Eurovision. La bande-son de la construction européenne", (Paris, Studyrama, 2026) mais également La Moldavie à la croisée des mondes (avec Josette Durrieu) ainsi que Les chemins de l’Etat de droit, la voie étroite des pays entre Europe et Russie. Il est le créateur avec Cyrille Bret du blog Eurasia Prospective

Pour le suivre sur Twitter : @FlorentParmenti

 

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