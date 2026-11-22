À la veille du sommet de l’APEC à Shenzhen, en Chine, où devait se tenir une rencontre entre le président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le Kremlin et les commentateurs qui lui sont liés ont suscité des attentes démesurées. La rencontre était présentée comme l’occasion de s’entendre sur une nouvelle répartition des sphères d’influence à l’échelle mondiale. Poutine, lui, était dépeint comme un participant à part entière à ce dialogue, appelé à en déterminer l’issue au même titre que ses interlocuteurs.