LES MISES EN SCENE DU POUVOIR
22 novembre 2026
Sommet de Shenzhen : Vladimir Poutine dans le piège des promesses impossibles
En cultivant l’attente d’un « nouveau Yalta », le Kremlin a transformé le sommet de l’APEC en une épreuve de statut pour Vladimir Poutine. Le décalage entre les ambitions affichées et les résultats obtenus illustre les travers d’un système qui embellit la réalité.
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La version originale a été publiée en anglais sur Riddle Russia. Merci à eux.
À la veille du sommet de l’APEC à Shenzhen, en Chine, où devait se tenir une rencontre entre le président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, le Kremlin et les commentateurs qui lui sont liés ont suscité des attentes démesurées. La rencontre était présentée comme l’occasion de s’entendre sur une nouvelle répartition des sphères d’influence à l’échelle mondiale. Poutine, lui, était dépeint comme un participant à part entière à ce dialogue, appelé à en déterminer l’issue au même titre que ses interlocuteurs.
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THEMATIQUESGéopolitique
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.
Andrey Pertsev est journaliste et correspondant spécial de Meduza.