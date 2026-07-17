A TABLE
17 juillet 2026
Sommeil : et si c'était votre assiette qui vous empêchait de dormir ?
Une étude récente confirme que le lien entre alimentation et sommeil fonctionne dans les deux sens : ce que nous mangeons, mais aussi le moment où nous prenons nos repas, peut influencer la qualité du repos nocturne. Des travaux qui mettent en avant l'importance des horaires alimentaires, davantage que celle d'aliments présentés comme des « remèdes » au manque de sommeil.
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THEMATIQUESMode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Philip est Chef du service universitaire de sommeil du CHU de Bordeaux, directeur de l‘unité de recherche USR CNRS
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Philip est Chef du service universitaire de sommeil du CHU de Bordeaux, directeur de l‘unité de recherche USR CNRS