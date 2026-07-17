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Blurred backgroundRepas et sommeil
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A TABLE

17 juillet 2026

Sommeil : et si c'était votre assiette qui vous empêchait de dormir ?

Une étude récente confirme que le lien entre alimentation et sommeil fonctionne dans les deux sens : ce que nous mangeons, mais aussi le moment où nous prenons nos repas, peut influencer la qualité du repos nocturne. Des travaux qui mettent en avant l'importance des horaires alimentaires, davantage que celle d'aliments présentés comme des « remèdes » au manque de sommeil.

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MOTS-CLES

sommeil , Mode de vie , Pierre Philip , Alimentation , routine

THEMATIQUES

Mode de vie
A PROPOS DES AUTEURS
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Pierre Philip

Pierre Philip est Chef du service universitaire de sommeil du CHU de Bordeaux, directeur de l‘unité de recherche USR CNRS