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11 juin 2026

Siri / UE : ce “chef d’oeuvre” réglementaire qui illustre la réalité de la souveraineté numérique “made in Buxelles”

Alors que l'Union européenne revendique sa souveraineté numérique à travers une réglementation toujours plus ambitieuse, certaines innovations majeures de l'intelligence artificielle pourraient être retardées ou absentes du marché européen.

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Commission européenne , IA , Intelligence Artificielle , Regulation numérique , numérique , Jérôme Bourreau-Guggenheim , Apple

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Tech & IA
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Jérôme Bourreau-Guggenheim

Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.

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