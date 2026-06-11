POINT DE VUE
11 juin 2026
Siri / UE : ce “chef d’oeuvre” réglementaire qui illustre la réalité de la souveraineté numérique “made in Buxelles”
Alors que l'Union européenne revendique sa souveraineté numérique à travers une réglementation toujours plus ambitieuse, certaines innovations majeures de l'intelligence artificielle pourraient être retardées ou absentes du marché européen.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.
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Jérôme Bourreau-Guggenheim est entrepreneur dans le domaine de la Tech et les médias.