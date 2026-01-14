©
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, prononce un discours lors d'une séance plénière au Parlement européen.
POLITIQUE EUROPEENNE
14 janvier 2026
Si vous pensiez que le progressisme à la sauce woke était derrière nous, l'agenda que Bruxelles vient de se donner pour 2026 devrait doucher votre enthousiasme
Bruxelles persiste dans son engagement pour l'égalité des sexes, la diversité et la décarbonation, tandis que les problèmes stratégiques et sociaux de l'Europe sont relégués au second plan.
3 min de lecture
THEMATIQUESEurope
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.
Populaires
Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.