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Le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI (image d'illustration).
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RESPONSABLE MAIS PAS COUPABLE

9 juin 2026

Si l’IA rend addict, qui est responsable : la Big Tech ou ses utilisateurs ?

Lorsque je discute avec mon fils, étudiant en ingénierie, et qu’une question ou un désaccord surgit, il se tourne immédiatement vers ChatGPT comme principale source d’information et de validation.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , addiction , Responsabilité , tech , chatbot , entreprises , utilisateurs

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernd Stahl
Professeur de recherche critique en technologie

Bernd Stahl est professeur de recherche critique en technologie à l'École d'informatique de l'Université de Nottingham où il dirige le groupe Responsible Digital Futures (https://www.responsible-digital-futures.org/).

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