RESPONSABLE MAIS PAS COUPABLE
9 juin 2026
Si l’IA rend addict, qui est responsable : la Big Tech ou ses utilisateurs ?
Lorsque je discute avec mon fils, étudiant en ingénierie, et qu’une question ou un désaccord surgit, il se tourne immédiatement vers ChatGPT comme principale source d’information et de validation.
4 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESIntelligence Artificielle , addiction , Responsabilité , tech , chatbot , entreprises , utilisateurs
THEMATIQUESTech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Bernd Stahl est professeur de recherche critique en technologie à l'École d'informatique de l'Université de Nottingham où il dirige le groupe Responsible Digital Futures (https://www.responsible-digital-futures.org/).
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Bernd Stahl est professeur de recherche critique en technologie à l'École d'informatique de l'Université de Nottingham où il dirige le groupe Responsible Digital Futures (https://www.responsible-digital-futures.org/).