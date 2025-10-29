Énergies marines : la promesse et les limites

Seulement 1 % des eaux côtières pourraient alimenter un tiers de l'électricité mondiale, mais pouvons-nous y parvenir à temps ?

Une étude menée par des chercheurs de Singapour et de Chine révèle que 1 % des zones côtières mondiales pourraient, à elles seules, générer un tiers de l’électricité mondiale d’ici 2050 via l’éolien et le solaire offshore. Le potentiel est immense : 20 000 térawattheures par an et 9 milliards de tonnes de CO₂ évitées. Mais passer de la théorie à la pratique suppose de lever des défis considérables – coûts, industrialisation, acceptabilité sociale et délais administratifs. Si l’éolien en mer a déjà amorcé sa mutation, le solaire marin reste au stade du prototype. L’avenir de la décarbonation passera donc, pour l’heure, par l’accélération des technologies éprouvées, avant que la mer ne devienne, peut-être, la nouvelle frontière énergétique du siècle.