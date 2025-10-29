Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 18 au 24 octobre

Environnementil y a 2 heures
Cette photographie aérienne montre un parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire, dans l’ouest de la France, le 1er octobre 2025. (Image d'illustration)
Énergies marines : la promesse et les limites

Seulement 1 % des eaux côtières pourraient alimenter un tiers de l'électricité mondiale, mais pouvons-nous y parvenir à temps ?

Une étude menée par des chercheurs de Singapour et de Chine révèle que 1 % des zones côtières mondiales pourraient, à elles seules, générer un tiers de l’électricité mondiale d’ici 2050 via l’éolien et le solaire offshore. Le potentiel est immense : 20 000 térawattheures par an et 9 milliards de tonnes de CO₂ évitées. Mais passer de la théorie à la pratique suppose de lever des défis considérables – coûts, industrialisation, acceptabilité sociale et délais administratifs. Si l’éolien en mer a déjà amorcé sa mutation, le solaire marin reste au stade du prototype. L’avenir de la décarbonation passera donc, pour l’heure, par l’accélération des technologies éprouvées, avant que la mer ne devienne, peut-être, la nouvelle frontière énergétique du siècle.

avec Aleh CherpetJessica JewelletTsimafei Kazlou
author imageAleh Cherp

Professeur, Département des sciences de l’environnement et des politiques, Central European University

Voir la bio »
author imageJessica Jewell

Professeure en technologie et société, Chalmers University of Technology

Voir la bio »
author imageTsimafei Kazlou

Doctorant, Center for Climate and Energy Transformations, Université de Bergen

Voir la bio »

