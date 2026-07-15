DEGRINGOLADE

Sécurité : le désastre français révélé à l'international

Chaque année, le respecté Institute for Economics & Peace publie son Index Mondial de la Paix (Global Peace Index), une agrégation de 23 indicateurs : niveau de criminalité, perception des menaces, chaos social, etc. Surprise ! l'Index 2026 (bien sûr ignoré par les médias asservis) révèle d'abord que les pays "ethniquement homogènes" (décodeur : peu-pas d'immigrés) sont les plus calmes ; surtout, que la France s'effondre à la 99e place du classement sur 163 pays, derrière - lisez bien - Algérie, Bolivie, Côte d'ivoire, Guatemala, Liberia, Maroc et Sénégal. Motif majeur de la dégringolade, dit ce rapport, "hausse de la criminalité violente".