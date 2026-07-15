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Des CRS marchent au milieu de la fumée des gaz lacrymogènes sur l'avenue des champs-Élysées, après le match de football entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l'Arsenal FC joué à Budapest, le 30 mai 2026.
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DEGRINGOLADE

15 juillet 2026

Sécurité : le désastre français révélé à l'international

Chaque année, le respecté Institute for Economics & Peace publie son Index Mondial de la Paix (Global Peace Index), une agrégation de 23 indicateurs : niveau de criminalité, perception des menaces, chaos social, etc. Surprise ! l'Index 2026 (bien sûr ignoré par les médias asservis) révèle d'abord que les pays "ethniquement homogènes" (décodeur : peu-pas d'immigrés) sont les plus calmes ; surtout, que la France s'effondre à la 99e place du classement sur 163 pays, derrière - lisez bien - Algérie, Bolivie, Côte d'ivoire, Guatemala, Liberia, Maroc et Sénégal. Motif majeur de la dégringolade, dit ce rapport, "hausse de la criminalité violente".

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MOTS-CLES

Sécurité , France , classement , Institute for Economics & Peace , Index Mondial de la Paix , délinquance , Criminalité

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
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Xavier Raufer

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l'Université Paris II, et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date:  La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans. Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers. 