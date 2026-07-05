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Un bassin de retenue d'eau, situé au sommet d'une colline et contenant jusqu'à 200 000 mètres cubes d'eau, dans le département de la Charente, dans l'ouest de la France.
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GESTION DES RESSOURCES

5 juillet 2026

Sécheresse et évaporation : ce que les mégabassines françaises doivent (et ne doivent pas) au modèle espagnol

L'Espagne est-elle un modèle ou un contre-exemple pour la gestion de l'eau ? Le recours aux bassines dans une stratégie de stockage hivernal encadrée, associée à des engagements agroécologiques et à une gestion plus sobre de la ressource est l'un des outils permettant d'adapter l'agriculture à la multiplication des épisodes de sécheresse.

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bassines , mégabassines , europe , France , Espagne , Eau , Agriculture , récoltes , agriculteurs , environnement , enseignements

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Environnement
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