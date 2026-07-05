GESTION DES RESSOURCES

Sécheresse et évaporation : ce que les mégabassines françaises doivent (et ne doivent pas) au modèle espagnol

L'Espagne est-elle un modèle ou un contre-exemple pour la gestion de l'eau ? Le recours aux bassines dans une stratégie de stockage hivernal encadrée, associée à des engagements agroécologiques et à une gestion plus sobre de la ressource est l'un des outils permettant d'adapter l'agriculture à la multiplication des épisodes de sécheresse.