GESTION DES RESSOURCES
5 juillet 2026
Sécheresse et évaporation : ce que les mégabassines françaises doivent (et ne doivent pas) au modèle espagnol
L'Espagne est-elle un modèle ou un contre-exemple pour la gestion de l'eau ? Le recours aux bassines dans une stratégie de stockage hivernal encadrée, associée à des engagements agroécologiques et à une gestion plus sobre de la ressource est l'un des outils permettant d'adapter l'agriculture à la multiplication des épisodes de sécheresse.
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Le compte Twitter de Terre à Terre est géré par un enseignant agrégé de Sciences de la Vie et de la Terre.
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