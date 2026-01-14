POLITIQUE
Le président américain Donald Trump s'exprime dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche, le 21 janvier 2025, à Washington.

©

DIPLOMATIE

14 janvier 2026

Sébastien Lecornu alerte sur les "intentions" de Donald Trump sur le Groënland qui "doivent être prises très au sérieux"

Le Premier ministre français a déclaré, devant les députés, qu'il ne faut "absolument pas sous-estimer la parole du président américain" sur la question du Groënland. 

Photo of Gabriel Mabille
Gabriel Mabille Go to Gabriel Mabille page

2 min de lecture

Gabriel Mabille image
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.