Le président américain Donald Trump s'exprime dans la salle Roosevelt de la Maison Blanche, le 21 janvier 2025, à Washington.
DIPLOMATIE
14 janvier 2026
Sébastien Lecornu alerte sur les "intentions" de Donald Trump sur le Groënland qui "doivent être prises très au sérieux"
Le Premier ministre français a déclaré, devant les députés, qu'il ne faut "absolument pas sous-estimer la parole du président américain" sur la question du Groënland.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
