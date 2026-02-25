STRATEGIE ELECTORALE

25 février 2026

Sébastien Delogu et les liaisons dangereuses des Insoumis marseillais (comme de la gauche Payan) avec le régime Tebboune

Les déclarations tenues à plusieurs reprises par Sébastien Delogu, notamment lorsqu’il était en Algérie où il affirmait avoir été extrêmement bien accueilli au plus fort de la polémique autour de la détention de Boualem Sansal, puis en France lorsqu’il déclarait “ici c’est l’Algérie” ou encore “Marseille, c’est la DZ”, semblent s’inscrire dans une stratégie électorale communautariste explicite.