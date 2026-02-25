POLITIQUE
Sébastien Delogu, député La France Insoumise, lors d'un débat organisé par BFMTV et le journal La Provence entre les principaux candidats à l'élection municipale de Marseille, le 19 février 2026.
STRATEGIE ELECTORALE

25 février 2026

Sébastien Delogu et les liaisons dangereuses des Insoumis marseillais (comme de la gauche Payan) avec le régime Tebboune

Les déclarations tenues à plusieurs reprises par Sébastien Delogu, notamment lorsqu’il était en Algérie où il affirmait avoir été extrêmement bien accueilli au plus fort de la polémique autour de la détention de Boualem Sansal, puis en France lorsqu’il déclarait “ici c’est l’Algérie” ou encore “Marseille, c’est la DZ”, semblent s’inscrire dans une stratégie électorale communautariste explicite.

Michel Fayad et Karim Maloum

MOTS-CLES

Sébastien Delogu , Marseille , Algérie , mairie de Marseille , élections municipales , pouvoir algérien

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Michel Fayad image
Michel Fayad

Michel Fayad est un professionnel de l'énergie et de la finance; professeur de géopolitique à l'IFP EN; chercheur en diplomatie, administration publique et politique et ancien conseiller du ministre de l'économie et du commerce

Karim Maloum image
Karim Maloum

Karim Maloum est journaliste et directeur de la publication de Rupture-mag.fr.

