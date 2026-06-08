VILAINE MANIE
8 juin 2026
Se frotter les yeux est-il mauvais pour la santé ? Des ophtalmologues expliquent les raisons de ce réflexe et comment y remédier
Vous connaissez cette sensation : cet œil qui démange et qui semble supplier qu’on le gratte. Mais avant de commencer à vous frotter les yeux, il peut être utile de réfléchir aux conséquences potentielles.
5 min de lecture
THEMATIQUESSanté
Le Dr Taylor Starnes est un ophtalmologiste certifié, spécialisé en ophtalmologie générale, en chirurgie de la cataracte et en chirurgie de la cornée. Il a effectué sa résidence en ophtalmologie à l'UIC, où il a été co-chef de résidence, puis un fellowship en cornée et maladies externes à l'UIC.
Le Dr Neelam Patadia est professeure agrégée invitée au département d'ophtalmologie et de sciences visuelles de l'Illinois Eye and Ear Infirmary (UIC). Elle exerce également comme optométriste au sein du service d'ophtalmologie générale, où elle dispense une gamme complète de soins optométriques.
Populaires
Le Dr Taylor Starnes est un ophtalmologiste certifié, spécialisé en ophtalmologie générale, en chirurgie de la cataracte et en chirurgie de la cornée. Il a effectué sa résidence en ophtalmologie à l'UIC, où il a été co-chef de résidence, puis un fellowship en cornée et maladies externes à l'UIC.
Le Dr Neelam Patadia est professeure agrégée invitée au département d'ophtalmologie et de sciences visuelles de l'Illinois Eye and Ear Infirmary (UIC). Elle exerce également comme optométriste au sein du service d'ophtalmologie générale, où elle dispense une gamme complète de soins optométriques.