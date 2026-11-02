MINUTE TECH

Scroll sans fin : comment reprendre la main sur son temps d’écran ?

Deux minutes prévues, une demi-heure envolée, le scroll sans fin n’est pas un accident, c’est un mécanisme pensé pour nous faire perdre la notion du temps. Une application le rend désormais visible autrement, pas un simple compteur de minutes, mais des heures entières de la journée marquées comme « perdues ». Voir, c’est déjà commencer à reprendre la main. Reste à savoir si la prise de conscience suffit face à une addiction conçue pour y résister.