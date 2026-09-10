POINT DE VUE

Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout

Avec Scott Bessent, le Trésor américain ne se contente plus d’accompagner les marchés : il cherche à les influencer, voire à en reprendre le contrôle. De l’IA au financement des data centers, de la dette aux taux d’intérêt en passant par le yen, Washington mobilise désormais tous ses leviers pour préserver sa puissance économique.