POINT DE VUE
10 septembre 2026
Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout
Avec Scott Bessent, le Trésor américain ne se contente plus d’accompagner les marchés : il cherche à les influencer, voire à en reprendre le contrôle. De l’IA au financement des data centers, de la dette aux taux d’intérêt en passant par le yen, Washington mobilise désormais tous ses leviers pour préserver sa puissance économique.
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A PROPOS DES AUTEURS
Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.
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Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.