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Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, monte sur scène le 9 septembre 2026, premier jour de la Convention nationale républicaine de 2026 à l'American Airlines Center de Dallas, au Texas.
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POINT DE VUE

10 septembre 2026

Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain qui connait tellement les marchés qu’il pourrait bien bouleverser les fondamentaux de l’économie américaine et le mirage du casino qui contrôle tout

Avec Scott Bessent, le Trésor américain ne se contente plus d’accompagner les marchés : il cherche à les influencer, voire à en reprendre le contrôle. De l’IA au financement des data centers, de la dette aux taux d’intérêt en passant par le yen, Washington mobilise désormais tous ses leviers pour préserver sa puissance économique.

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MOTS-CLES

Scott Bessent , secrétaire du Trésor des Etats-Unis , secrétaire au Trésor , Casino , économie , États-Unis , Donald Trump , finance , stratégie , dollar , argent , Euro , économie américaine , Fed , europe , zone euro

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Omar Dibo

Omar Dibo est co-Fondateur de Finneko. Il est spécialiste des questions d'investissement et en analyses économiques et financières.