MATIERE GRISE
22 février 2026
Des scientifiques allemands viennent de découvrir le coût neuronal de l’addiction au smartphone et voilà leurs conclusions
Une étude menée par des chercheurs allemands met en lumière les risques liés à l’usage excessif du smartphone qui laisserait une empreinte mesurable dans le cerveau. Réduction de matière grise, altération des circuits du contrôle des impulsions, mécanismes comparables à ceux des addictions aux substances… Ces données relancent le débat sur la réalité neurobiologique de la dépendance au téléphone portable et sur l’urgence d’en mesurer pleinement les conséquences sanitaires et éducatives.
3 min de lecture
Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.
Populaires
Michel Dib est neurologue à l’hôpital de la Pitié-Salpétrière depuis plus de vingt ans. Membre de la Société Française de Neurologie, il est auteur de plusieurs ouvrages scientifiques et destinés au grand public, notamment Apprivoiser la migraine aux Editions du Huitième Jour.