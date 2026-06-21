ATLANTI-CULTURE
21 juin 2026
"SarkHollande (comédie identitaire)" de Léo Cohen-Paperman : la politique est une farce permanente
La pièce "SarkHollande (comédie identitaire)" de Léo Cohen-Paperman est à voir au Théâtre 13 / Bibliothèque.
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A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)