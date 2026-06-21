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ATLANTI-CULTURE

21 juin 2026

"SarkHollande (comédie identitaire)" de Léo Cohen-Paperman : la politique est une farce permanente

La pièce "SarkHollande (comédie identitaire)" de Léo Cohen-Paperman est à voir au Théâtre 13 / Bibliothèque.

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Léo Cohen-Paperman , culture , culture tops , théâtre , pièce de théâtre , Nicolas Sarkozy , François Hollande , SarkHollande (comédie identitaire) , Politique , président de la République , François Mitterrand

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)

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