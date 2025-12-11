PROFESSION EN DETRESSE

11 décembre 2025

Santé mentale des agriculteurs : l’Assemblée nationale examine une proposition de loi

Le Député de la Haute-Garonne, Arnaud Simion, a déposé une proposition de loi visant à lutter contre le risque suicidaire et le mal-être en protégeant la santé mentale des agricultrices, des agriculteurs et des salariés du monde agricole.