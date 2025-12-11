©
Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Tous ensemble pour sauver nos vaches et nos agriculteurs » aux Les-Bordes-sur-Arize, le 10 décembre 2025.
PROFESSION EN DETRESSE
11 décembre 2025
Santé mentale des agriculteurs : l’Assemblée nationale examine une proposition de loi
Le Député de la Haute-Garonne, Arnaud Simion, a déposé une proposition de loi visant à lutter contre le risque suicidaire et le mal-être en protégeant la santé mentale des agricultrices, des agriculteurs et des salariés du monde agricole.
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».
