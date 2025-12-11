POLITIQUE
Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Tous ensemble pour sauver nos vaches et nos agriculteurs » aux Les-Bordes-sur-Arize, le 10 décembre 2025.

Un manifestant brandit une pancarte sur laquelle on peut lire « Tous ensemble pour sauver nos vaches et nos agriculteurs » aux Les-Bordes-sur-Arize, le 10 décembre 2025.

PROFESSION EN DETRESSE

11 décembre 2025

Santé mentale des agriculteurs : l’Assemblée nationale examine une proposition de loi

Le Député de la Haute-Garonne, Arnaud Simion, a déposé une proposition de loi visant à lutter contre le risque suicidaire et le mal-être en protégeant la santé mentale des agricultrices, des agriculteurs et des salariés du monde agricole.

Antoine Jeandey Go to Antoine Jeandey page

Antoine Jeandey

Antoine Jeandey est journaliste et auteur de « Tu m’as laissée en vie, suicide paysan veuve à 24 ans ».

