MINUTE TECH

1 juin 2026

Santé, IA et vie privée : les chatbots médicaux sont-ils en train de devenir un nouveau risque sanitaire ?

De plus en plus d'utilisateurs interrogent ChatGPT ou d'autres assistants IA avant même de consulter un médecin. Entre aide à la compréhension, risque de mauvais diagnostic, illusion de fiabilité et exposition de données médicales sensibles, ces nouveaux outils occupent une place grandissante dans le parcours de soin. Faut-il y voir un simple progrès technologique ou l'émergence d'un nouveau risque sanitaire ? Décryptons les opportunités mais aussi les limites de ces assistants médicaux nouvelle génération.