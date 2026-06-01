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Le logo de ChatGPT, le chatbot d'intelligence artificielle d'OpenAI (image d'illustration).
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MINUTE TECH

1 juin 2026

Santé, IA et vie privée : les chatbots médicaux sont-ils en train de devenir un nouveau risque sanitaire ?

De plus en plus d'utilisateurs interrogent ChatGPT ou d'autres assistants IA avant même de consulter un médecin. Entre aide à la compréhension, risque de mauvais diagnostic, illusion de fiabilité et exposition de données médicales sensibles, ces nouveaux outils occupent une place grandissante dans le parcours de soin. Faut-il y voir un simple progrès technologique ou l'émergence d'un nouveau risque sanitaire ? Décryptons les opportunités mais aussi les limites de ces assistants médicaux nouvelle génération.

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , influence , opinion , réseaux sociaux , Santé , problèmes médicaux , données , erreurs , vie privée

THEMATIQUES

Tech & IA
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Benoît Grunemwald

Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici

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