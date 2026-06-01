MINUTE TECH
1 juin 2026
Santé, IA et vie privée : les chatbots médicaux sont-ils en train de devenir un nouveau risque sanitaire ?
De plus en plus d'utilisateurs interrogent ChatGPT ou d'autres assistants IA avant même de consulter un médecin. Entre aide à la compréhension, risque de mauvais diagnostic, illusion de fiabilité et exposition de données médicales sensibles, ces nouveaux outils occupent une place grandissante dans le parcours de soin. Faut-il y voir un simple progrès technologique ou l'émergence d'un nouveau risque sanitaire ? Décryptons les opportunités mais aussi les limites de ces assistants médicaux nouvelle génération.
11 min de lecture
Benoît Grunenwald est expert en cybersécurité chez ESET. Pour retrouver son compte sur LinkedIn voici
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