POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un chirurgien prépare son matériel avant une opération à l'hôpital Lyon Croix-Rousse, le 26 septembre 2023.

©

Un chirurgien prépare son matériel avant une opération à l'hôpital Lyon Croix-Rousse, le 26 septembre 2023.

BILAN 2025

26 décembre 2025

Santé 2025 : une année de bascule ?

L’année 2025, dans beaucoup de domaines, représente une bascule vers un nouvel ordre - ou désordre - économique et géopolitique mondial. Il y aura un avant et un après 2025.

Photo of Antoine Flahault
Antoine Flahault Go to Antoine Flahault page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Santé , Bilan 2025 , europe , Etats-Unis , démocratie , Solidarité

THEMATIQUES

Tribunes
A PROPOS DES AUTEURS
Antoine Flahault image
Antoine Flahault

Antoine Flahault, est médecin, épidémiologiste, professeur de santé publique, directeur de l’Institut de Santé Globale, à la Faculté de Médecine de l’Université de Genève. Il a fondé et dirigé l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (Rennes, France), a été co-directeur du Centre Virchow-Villermé à la Faculté de Médecine de l’Université de Paris, à l’Hôtel-Dieu. Il est membre correspondant de l’Académie Nationale de Médecine. 


Il a notamment publié Prévenez-moi ! Une meilleure santé à tout âge (Editions Robert Laffont, 2024).

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Il n’y a qu’un seul pays développé au monde dont la natalité se maintienne : mais quel est donc son secret ?
3Ces musées consacrés au crimes du communisme dont les communistes ne veulent pas entendre parler
4Souveraineté vs liberté d’expression : le match (très) nul dans lequel Etats-Unis ET Europe se prennent tout autant les pieds dans le tapis
5Crise énergétique européenne : et si tout était résolu ?
6République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
7Le torchon brûle entre Paris et Berlin mais jusqu’où pourrait aller la colère de Merz ?