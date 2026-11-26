Thème

Ce ciné-cirque-concert conte la rencontre fortuite d’un couple, il est groom, elle cliente, dans un hôtel désert. Ils pensent vivre les dernières heures de la terre, et donc leur première et dernière nuit ensemble, avant l’apocalypse. La montée des eaux (dont on ne sait pas bien ce qu’elle doit au bris de l’aquarium ou à la météorite), les forces déchainées des vents, l’effondrement du monde connu les mettent face à l’urgence de vivre et d’aimer. Ce que faisant, ils utilisent quelques outils : des parapluies voltigeurs, une automobile, un parachute et un surf !