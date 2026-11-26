ATLANTI-CULTURE
26 novembre 2026
"Sans regrets ?" : Le seul regret serait de ne pas y courir
Une pièce de théâtre de The Rat Pack & Régis Truchy, mise en scène par The Rat Pack & Régis Truchy, avec Ann-Katrin Jornot, Xavier Ortega Lavabre, et Jérémy « Supa-Jay » Delorme.
3 min de lecture
Thème
Ce ciné-cirque-concert conte la rencontre fortuite d’un couple, il est groom, elle cliente, dans un hôtel désert. Ils pensent vivre les dernières heures de la terre, et donc leur première et dernière nuit ensemble, avant l’apocalypse. La montée des eaux (dont on ne sait pas bien ce qu’elle doit au bris de l’aquarium ou à la météorite), les forces déchainées des vents, l’effondrement du monde connu les mettent face à l’urgence de vivre et d’aimer. Ce que faisant, ils utilisent quelques outils : des parapluies voltigeurs, une automobile, un parachute et un surf !
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MOTS-CLESthéâtre , mise en scène , chronique
THEMATIQUESCulture
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
Anne-Claude Ambroise-Rendu est chroniqueuse pour Culture-Tops.
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