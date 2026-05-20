VICTOIRE JUDICIAIRE

20 mai 2026

Sakira gagne son bras de fer avec le fisc espagnol et ressort blanchie des accusations de fraude fiscale

Après huit années de bataille judiciaire, Shakira vient de remporter une victoire spectaculaire contre le fisc espagnol. La justice a ordonné à l’administration fiscale de lui rembourser plus de 55 millions d’euros — plus de 60 millions avec les intérêts selon plusieurs médias — estimant que les sanctions imposées contre la chanteuse pour l’année fiscale 2011 n’étaient pas fondées.