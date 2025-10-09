Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Santéil y a 3 heures
Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg.
Des membres du personnel soignant transportent un patient infecté par le Covid-19 aux urgences de l'hôpital de Strasbourg, après son arrivée par avion en provenance de la région lyonnaise, le 6 novembre 2020 à Strasbourg. © PATRICK HERTZOG / AFP
Prudence et injonctions

Saine prudence ou anxiété toxique ? La triste vérité sur les motivations de ceux qui continuent à porter un masque anti Covid comme Violet Affleck

La fille de Ben Affleck et Jennifer Garner, Violet Affleck a plaidé à l'ONU pour un port du masque sanitaire beaucoup plus systématique dans une intervention remarquée, où elle a fustigée un "retour à la normale" après le reflux de la pandémie de Covid19, se faisant la voix des jeunes atteints de Covid long. Mais est-elle porteuse d'une inquiétude légitime ou d'intentions moins avouables ? Décryptage.

avec Pascal Neveu
author imagePascal Neveu

Pascal Neveu est directeur de l'Institut Français de la Psychanalyse Active (IFPA) et secrétaire général du Conseil Supérieur de la Psychanalyse Active (CSDPA). Il est responsable national de la cellule de soutien psychologique au sein de l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers de France (ODP).

Voir la bio »

Saine prudence ou anxiété toxique ? La triste vérité sur les motivations de ceux qui continuent à porter un masque anti Covid comme Violet Affleck

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

Société