Prudence et injonctions

Saine prudence ou anxiété toxique ? La triste vérité sur les motivations de ceux qui continuent à porter un masque anti Covid comme Violet Affleck

La fille de Ben Affleck et Jennifer Garner, Violet Affleck a plaidé à l'ONU pour un port du masque sanitaire beaucoup plus systématique dans une intervention remarquée, où elle a fustigée un "retour à la normale" après le reflux de la pandémie de Covid19, se faisant la voix des jeunes atteints de Covid long. Mais est-elle porteuse d'une inquiétude légitime ou d'intentions moins avouables ? Décryptage.