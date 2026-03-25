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Vue prise le 13 décembre 2023 montrant le terrain d'un parc de stockage de carburant du géant russe des oléoducs Transneft.
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DEFAITE STRATEGIQUE

25 mars 2026

Russie : comment la guerre en Iran a révélé les failles de la stratégie de sanctions envers la Russie

Vladislav Inozemtsev explique comment la guerre en Iran a mis en lumière les vulnérabilités de la stratégie de sanctions à l’égard de la Russie

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MOTS-CLES

Guerre en Iran , ukraine , Russie , sanctions économiques , prix de l'énergie , pétrole , europe

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Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Vladislav Inozemtsev

Vladislav Inozemtsev est Directeur du Centre d'études post-industrielles (Moscou).