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Blurred backgroundRue Castellana Bandiera, de Emma Dante
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ATLANTI'CULTURE

12 octobre 2026

Rue Castellana Bandiera, de Emma Dante : Palerme en scène et conflit de femmes

Palerme. Dans une rue étroite à double sens, deux voitures se font face et ne peuvent se croiser. Farce absurde ou tragédie contemporaine ?

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MOTS-CLES

Emma Dante , Les éditions du Chemin de Fer , Eugenia Fano

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Elisabeth Autet pour Culture-Tops

Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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