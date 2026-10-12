ATLANTI'CULTURE
12 octobre 2026
Rue Castellana Bandiera, de Emma Dante : Palerme en scène et conflit de femmes
Palerme. Dans une rue étroite à double sens, deux voitures se font face et ne peuvent se croiser. Farce absurde ou tragédie contemporaine ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Elisabeth Autet est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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