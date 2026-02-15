POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Donald Trump prend la parole aux côtés du secrétaire d'État Marco Rubio et du vice-président JD Vance lors d'une rencontre avec le président argentin Javier Milei à la Maison Blanche à Washington.
See image caption
See copyright

MAGA VS MAGA

15 février 2026

Rubio vs Vance : la guerre des trumpistes aura bien lieu

Après JD Vance qui avait vertement sermonné l’Europe à la conférence de Munich l’an passé, l’administration Trump est représentée cette année par le secrétaire d’Etat. L’occasion de mesurer une différence de style qui est surtout une énorme différence de fond.

Photo of Gabriel Solans
Photo of Olivier Piton
Gabriel Solans Go to Gabriel Solans page et Olivier Piton Go to Olivier Piton page

11 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Solans image
Gabriel Solans

Gabriel Solans est chercheur en civilisation américaine à l'Université Paris Cité, spécialiste du Parti républicain.

Olivier Piton image
Olivier Piton

Olivier Piton est avocat spécialisé en droit public français, européen et américain. Il a collaboré auprès de trois ambassadeurs de France aux Etats-Unis sur les questions liées aux affaires publiques et aux relations gouvernementales. Il a créé et dirigé la cellule de stratégie d’influence de l’ambassade de France à Washington DC de 2005 à 2010. Il est le président de la Commission des Lois à l’Assemblée des Français de l’Etranger. Il est l'auteur de La nouvelle révolution américaine : la présidentielle américaine à la lumière de l'histoire (Plon, mai 2016).

Populaires

1Énergies renouvelables : la Commission européenne sanctionne encore une fois la France
2France : le commerce extérieur et la productivité ne sont pas si malades, mais le modèle français n’en profite pas pour se redresser. Cherchez l’erreur…
3Entre influence et espionnage, le Safari Club, ce réseau sans lequel Jeffrey ne serait jamais devenu Epstein
4Albert et Charlène de Monaco se rebattent-froid ; Elodie Gossuin attend son 5ème, Danny Boon veut son 6ème, Orlando Bloom et Martin Kretz se recouplent ; Bad Bunny se fait glow-uper, Heidi Klum mouler, la fille de Gwyneth Paltrow refaçader
5Gauche ou droite radicales : qui est vraiment le moteur de la montée de la violence politique en France ?
6Une étude dans Nature révèle que l’IA est capable de détecter le type de personnalité de ceux qui l’utilisent
7Quand les pronoms prennent le pas sur la sécurité : cette responsabilité de l’idéologie trans dans la tuerie de masse au Canada