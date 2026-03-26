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Cofondateur de PayPal, Palantir Technologies et Founders Fund, Peter Thiel s'exprime lors de la conférence Bitcoin 2022 au Miami Beach Convention Center à Miami Beach, en Floride, le 7 avril 2022.
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EXPLICATIONS

26 mars 2026

Rome sous tension : un huis clos élitiste avec Peter Thiel rattrapé par la réalité sécuritaire

Divulguer l'adresse précise d'un événement privé ultra-sécurisé à une presse avide de sensationnalisme, dans une ville où les réseaux de presse fabriquaient activement des bombes artisanales, était une imprudence.

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MOTS-CLES

Italie , Rome , Peter Thiel , Sécurité , journaliste , extrême gauche , anarchistes

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Alvino-Mario Fantini

Alvino-Mario Fantini est le rédacteur en chef du magazine The European Conservative.