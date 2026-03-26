EXPLICATIONS

26 mars 2026

Rome sous tension : un huis clos élitiste avec Peter Thiel rattrapé par la réalité sécuritaire

Divulguer l'adresse précise d'un événement privé ultra-sécurisé à une presse avide de sensationnalisme, dans une ville où les réseaux de presse fabriquaient activement des bombes artisanales, était une imprudence.