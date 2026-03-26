EXPLICATIONS
26 mars 2026
Rome sous tension : un huis clos élitiste avec Peter Thiel rattrapé par la réalité sécuritaire
Divulguer l'adresse précise d'un événement privé ultra-sécurisé à une presse avide de sensationnalisme, dans une ville où les réseaux de presse fabriquaient activement des bombes artisanales, était une imprudence.
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THEMATIQUESEurope
A PROPOS DES AUTEURS
Alvino-Mario Fantini est le rédacteur en chef du magazine The European Conservative.
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